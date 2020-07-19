"Утро.ру" делится графиком садовых работ

Что можно и нельзя делать в огороде, какие сажать растения и как правильно за нами ухаживать – в лунном календаре.

20 июля

В понедельник будет Новолуние. Луна перейдет в знак Льва. В этот день лучше воздержаться от посева и посадок. Можно удобрить растения и заняться садовыми цветами.

21 июля

На растущую Луну в знаке Льва астрологи не советуют заниматься посадкой садово-огородных культур. Можно посадить плодовое дерево или кустарники. Также день благоприятен для сбора фруктов.

22 июля

Этот день можно посвятить уходу за участком: скосить траву, прибраться на территории. Борьба с вредителями пройдет максимально эффективно. А вот сажать новые растения не стоит. Можно заняться заготовкой целебных трав.

23 июля

Растущая Луна переходит в знак Девы. Звезды говорят, что 23 июля подходит для посадки декоративных растений. Отлично приживутся вьющиеся цветы. Также можно скосить траву на участке и опрыскать огород средством от вредителей.

24 июля

Астрологи советуют воздержаться от посадки плодовых растений и семян. Можно провести день за сбором урожая или прополоть грядки с цветами.

25 июля

В этот день Луна перейдет в знак Весы. Садоводы могут заняться посадкой цветов, заложить клубни и семена на хранение. Обязательно полейте растения, сегодня они с особенной благодарностью примут влагу.

26 июля

Этот день отлично подходит для срезания цветов. Также можно заняться уходом за комнатными растениями или созданием газонных орнаментов.

Ранее "Утро.ру" делилось подробным календарем садовода на июль 2020 года.



