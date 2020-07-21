Фонд Навального получил миллион рублей материальной помощи от бизнесмена Пригожина

Пресс-служба "Конкорда" представила подтверждение данной информации

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин пожертвовал оказавшемуся в трудной ситуации Алексею Навальному миллион рублей. Пресс-служба компании "Конкорд" предоставила подтверждение финансовой операции.



Накануне, 20 июля, основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) сообщил о закрытии некоммерческой организации. Поводом для ликвидации фонда стало решение Арбитражного суда, обязавшее Навального, Любовь Соболь и ФБК возместить ущерб комбинату питания "Московский школьник".

Узнав о печальной судьбе организации Навального, Евгений Пригожин поручил оказать ему материальную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе "Конкорда".





Позднее стало известно, что сумма была переведена на счет НКО "Фонд защиты прав граждан". Эту организацию также основал Алексей Навальный.





Напомним, ранее директор ФБК Иван Жданов заявил, что никаких пожертвований от петербургского предпринимателя в размере одного миллиона рублей не поступало. Как видно, эта информация не соответствует действительности. Средства Навальному, оказавшемуся в сложной ситуации, были перечислены в полном объеме.