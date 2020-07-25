Чем заняться в саду в конце июля - подробный план работ от "Утро.ру"

26.07.2020 будут седьмые лунные сутки. Луна окажется в растущей фазе в знаке Весов, который не особо влияет на плодородность растений. Урожай может выйти хорошим, пригодным для долгого хранения. Растения будут крепкими и устойчивы к болезням.

Что можно делать 26 июля в огороде

Благоприятными будут работы по посадке цветов с клубнем или, к примеру, роз. Можно заняться посадкой или посевом культур, чьи плоды будут предназначены для длительного хранения. Пересадка вьючных или корневых растений будет также хорошим поводом заняться огородом.

Растения хорошо среагируют на прикормку, обрезку, прищипывание. Можно собрать плоды, предназначенные для долгого хранения.

В такой день благоприятна посадка баклажанов, кабачков, капусты, картошки, лука, огурцов, пастернака, свеклы, томатов и тыквы. Посаженные на будущее вишни, абрикосы или груша хорошо пойдут в рост.

Из комнатных растений можно заняться посадкой гибискуса, гортензии, лилии, цеструма.

Что нельзя делать садоводу 26 июля

В этот день можно заниматься практически всеми работами в огороде. Особых ограничений нет. Однако прививки и опрыскивания лучше отложить на более поздний срок. Также лучше не собирать ботву растений.

До этого "Утро.ру" составило подробный прогноз для садовых работ на неделю с 20 по 26 июля.