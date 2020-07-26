Календарь садовода на неделю: что нужно делать с 27 июля по 2 августа

Календарь садовода на неделю: что нужно делать с 27 июля по 2 августа
Фото: Creativ Studio Heinemann/ imageBROKER.com/www.globallookpress.com
"Утро.ру" делится графиком садовых работ

Какие работы нужно проводить в конце июля в саду по посадке и уходу за растениями, а что категорически не стоит делать – в лунном календаре. 

27 июля 

Луна будет в знаке Скорипона. В понедельник нужно сеять рассаду на семена, а также подкармливать грядки минеральными удобрениями. Можно посадить огурцы и перцы. В этот день запрещается обрезать растения и пересаживать их.

28 июля

Во вторник необходимо обильно полить огурцы, а вот остальные растения – не стоит. Можно высадить зелень на зиму, а также сформировать кусты перца. Этот день идеально подойдет для обрезки молодых плодовых деревьев. 

29 июля

В этот день, когда Луна окажется в знаке Стрельца, можно заняться обрезкой деревьев с косточковыми плодами. Также в среду полезно обработать капусту от улиток и слизней. У земляники, которая уже дала свой урожай, важно удалить усы, чтобы в следующем году собрать побольше ягод. 

30 июля 

Дачникам стоит заняться удобрением цветов, например, георгинов и гладиолусов. Однолетние цветы порадуют своей красотой огородников, если посадить их 30 июля. В этот день нужно подкормить томаты, перцы и баклажаны, а кабачки и огурцы опрыскивать от тли. 

31 июля 

В пятницу Луна перейдет в знак Козерога. Спешить в этот день не нужно. Можно перекапать почву, заняться ее удобрением. Также стоит удалить все сорняки с грядок. Этот день подходит для посадки деревьев и кустарников. Собирать урожай 31 июля не стоит: плоды быстро испортятся. 

1 августа

В первый день последнего летнего месяца разрешаются почти любые работы в саду. Можно сажать растения, подкармливать их и собирать урожай. Однако трогать только посаженные молодые растения не следует. 

2 августа

В это воскресенье Луна начнет переходить в знак Водолея. Сажать что-либо стоит с опаской: растения будут плохо всходить, а урожай богатым не будет. Но это не касается озимых и многолетних культур. В этот день полезно заниматься черенкованием и замачивать семена. 

Ранее "Утро.ру" делилось лунным календарем садовода на весь июль. 

Полина ИВАНОВА

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