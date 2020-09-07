В суперфинале "Лидеров России" победили 106 человек

Организаторы конкурса увеличили число выигравших

Заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко огласил результаты суперфинала "Лидеров России". Победителями конкурса стали 106 участников. Таким образом, триумфаторов стало больше на шесть человек.

"Мы приняли решение, что у нас не 100 победителей, а 106",

– сообщил Кириенко. К такому решению пришел наблюдательный совет конкурса "Лидеры России" после распределения оценок. Кириенко объяснил, что в этом году отличия между участниками, которые оказались во главе списка, и теми, кто замыкает сотню победителей, очень незначительные.

"Для нас, действительно, с первых дней в конкурсе самое главное – это честность и справедливость. У нас в этом году очень плотные баллы",

– заявил замглавы Администрации президента во время церемонии награждения.

Состязание "Лидеры России" – проект платформы "Россия – страна возможностей". Суперфинал конкурса проходил с 6 по 7 сентября на базе мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.

В суперфинале приняли участие 300 человек. Сегодня перед финалистами выступили Михаил Мишустин и Валентина Матвиенко.