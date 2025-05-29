Глава Ставрополья допустил причастность Украины к гибели ветерана СВО

Новый теракт в России: убит ветеран СВО
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Киев пока не делал никаких заявлений о случившемся

Минувшей ночью в Ставропольском крае погиб ветеран СВО и участник программы "Время героев" Заур Гурциев. Мужчина скончался после взрыва рядом с жилым домом, правоохранители полагают, что случилась детонация гранаты. 

Известно, что до этого военный руководил воздушной частью операции по взятию Мариуполя. Благодаря его разработкам в несколько раз выросла эффективность наведения ракет на цель, что также помогло лишить украинских военных базы снабжения. После эффективной службы он перешел в управление гражданским сектором, став первым заместителем главы Ставрополя.

Сообщается, что в результате взрыва погибло двое человек. На их телах обнаружены следы осколочных ранений. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров допустил, что к инциденту могут быть причастны украинские спецслужбы.

"Идут следственные действия. Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины", – написал он в соцсетях.

По предварительным данным, версия с покушением на жизнь Гурциева у следствия является основной. Пока в Киеве никак не прокомментировали случившееся.

Источник: Telegram

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