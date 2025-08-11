Собянин: еще два направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
912 новости
Система ПВО пресекла попытку атаки еще двух БПЛА на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в понедельник, 11 августа.
"Сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб",
– написал мэр в своем телеграм-канале. Данная публикация появилась в 10:32 мск. При этом за последний час прошло еще несколько сообщений о работе ПВО Минобороны по вражеским беспилотникам, направлявшимся на Москву. Только за текущее утро было сбито как минимум семь начиненных взрывчаткой БПЛА.
Все больше экспертов понимают, к чему идет дело
Американского президента назвали "посмешищем"