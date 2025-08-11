Собянин: еще два направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

За последние пару часов в небо над столицей России пытались пробиться семь украинских беспилотников

Система ПВО пресекла попытку атаки еще двух БПЛА на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в понедельник, 11 августа.

"Сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб",

написал мэр в своем телеграм-канале. Данная публикация появилась в 10:32 мск. При этом за последний час прошло еще несколько сообщений о работе ПВО Минобороны по вражеским беспилотникам, направлявшимся на Москву. Только за текущее утро было сбито как минимум семь начиненных взрывчаткой БПЛА.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник

