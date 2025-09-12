Преступник хотел, чтобы инструмент убийства был уникальным

Власти Юты раскрыли новые подробности убийства американского активиста Чарли Кирка. Губернатор штата Спенсер Кокс во время пресс-конференции рассказал, что на месте преступления правоохранители обнаружили гильзы с посланиями. На одной из них было "Привет, фашист", "Поймай это", "Bella chao" и "Если ты читаешь это, ты гей*".

Подозреваемый в совершении убийства уже задержан. Им оказался 22-летний Тайлер Робинсон, который рассказал о случившемся своему отцу, и тот не стал покрывать его от полиции. Мужчина также отметил, что молодой человек в последнее время был сильно политизированным, а также жаловался, что Кирк "полон ненависти и распространяет ее".

Робинсон рассказывал подробности подготовки преступления своему соседу в соцсетях. Он говорил, что намерен взять винтовку из тайника и перепрятать ее в кустах завернутой в полотенце, а пули хотел сделать уникальными.

Ранее в России отреагировали на смерть Чарли Кирка, назвав это событие важным для всего мира.

* деятельность ЛГБТ запрещена в РФ