Убийца Чарли Кирка оставил на гильзе шуточное послание

Кадр видео
Преступник хотел, чтобы инструмент убийства был уникальным

Власти Юты раскрыли новые подробности убийства американского активиста Чарли Кирка. Губернатор штата Спенсер Кокс  во время пресс-конференции рассказал, что на месте преступления правоохранители обнаружили гильзы с посланиями. На одной из них было "Привет, фашист", "Поймай это", "Bella chao" и "Если ты читаешь это, ты гей*".

Подозреваемый в совершении убийства уже задержан. Им оказался 22-летний Тайлер Робинсон, который рассказал о случившемся своему отцу, и тот не стал покрывать его от полиции. Мужчина также отметил, что молодой человек в последнее время был сильно политизированным, а также жаловался, что Кирк "полон ненависти и распространяет ее".

Робинсон рассказывал подробности подготовки преступления своему соседу в соцсетях. Он говорил, что намерен взять винтовку из тайника и перепрятать ее в кустах завернутой в полотенце, а пули хотел сделать уникальными.

Ранее в России отреагировали на смерть Чарли Кирка, назвав это событие важным для всего мира.

* деятельность ЛГБТ запрещена в РФ

Источник: Telegram

