Убийца Чарли Кирка оставил на гильзе шуточное послание

Власти Юты раскрыли новые подробности убийства американского активиста Чарли Кирка. Губернатор штата Спенсер Кокс во время пресс-конференции рассказал, что на месте преступления правоохранители обнаружили гильзы с посланиями. На одной из них было "Привет, фашист", "Поймай это", "Bella chao" и "Если ты читаешь это, ты гей*".
Подозреваемый в совершении убийства уже задержан. Им оказался 22-летний Тайлер Робинсон, который рассказал о случившемся своему отцу, и тот не стал покрывать его от полиции. Мужчина также отметил, что молодой человек в последнее время был сильно политизированным, а также жаловался, что Кирк "полон ненависти и распространяет ее".
Робинсон рассказывал подробности подготовки преступления своему соседу в соцсетях. Он говорил, что намерен взять винтовку из тайника и перепрятать ее в кустах завернутой в полотенце, а пули хотел сделать уникальными.
Ранее в России отреагировали на смерть Чарли Кирка, назвав это событие важным для всего мира.
* деятельность ЛГБТ запрещена в РФ
