Мужчина скончался от полученных травм в больнице

В России отреагировали на новость о совершенном покушении на американского консервативного активиста Чарли Кирка, который активно поддерживал Дональда Трампа. Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев отметил, что это событие имеет важное значение не только для общественно-политической жизни США, но и для всего мира.

Ранее стало известно, что во время мероприятия в Юте Кирк получил огнестрельное ранение в шею, в результате чего скончался. Активист заявлял, что украинский конфликт выгоден правящей элите страны и ВПК, а также настаивал на невозможности отвоевать Крым, указывая, что все заявления Зеленского по этому поводу контрпродуктивны. За его соцсетями регулярно следили около 100 млн пользователей.

Дмитриев отметил, что Кирк был одним из самых ярких консервативных лидеров. Он позитивно высказывался о России и призывал к диалогу.

"Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира: покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США", – написал он в соцсетях.

Ранее американские полицейские задержали предполагаемого подозреваемого в покушении, но позже отпустили. Расследование по делу продолжается. Дональд Трамп в своем заявлении по поводу инцидента призывал, чтобы преступник, виновный в смерти Кирка, был приговорен к смертной казни.