Выдра напала на отдыхающих и украла доски для серфинга

Это не первый подобный инцидент с животным

Посетители калифорнийского пляжа пожаловались на агрессивную выдру, которая любит заниматься серфингом. Животное ворует у отдыхающих доски, чтобы кататься на них самостоятельно. От этого пострадало уже несколько человек.

Одна из женщин, на которую напал питомец, рассказала, что пришла поплавать на волнах, но в один момент почувствовала укус за ногу. После этого выдра забралась на ее доску и начала отпугивать спортсменку. Животное каталось так в течение 20 минут – до тех пор, пока к отдыхающей не подоспели на помощь другие посетители пляжа.

Похожий инцидент произошел и с подростком, который пришел поплавать на доске. Сперва парень пытался уплыть от выдры, но она схватился его за поводок, соединяющий ногу с доской, и потянула назад. В результате нападений администрации пришлось установить табличку с предупреждением "Внимание. В этом районе водятся агрессивные морские выдры. Заходите в воду на свой страх и риск. Держитесь подальше от морских животных".

Выдра, получившая прозвище "Выдра 841", приобрела печальную известность в 2023 году из-за серии инцидентов, когда самка нападала на серферов и отбирала у них доски.