Выдра напала на отдыхающих и украла доски для серфинга

Выдра напала на отдыхающих и украла доски для серфинга
Фото: соцсети
Это не первый подобный инцидент с животным

Посетители калифорнийского пляжа пожаловались на агрессивную выдру, которая любит заниматься серфингом. Животное ворует у отдыхающих доски, чтобы кататься на них самостоятельно. От этого пострадало уже несколько человек.

Одна из женщин, на которую напал питомец, рассказала, что пришла поплавать на волнах, но в один момент почувствовала укус за ногу. После этого выдра забралась на ее доску и начала отпугивать спортсменку. Животное каталось так в течение 20 минут – до тех пор, пока к отдыхающей не подоспели на помощь другие посетители пляжа.

Похожий инцидент произошел и с подростком, который пришел поплавать на доске. Сперва парень пытался уплыть от выдры, но она схватился его за поводок, соединяющий ногу с доской, и потянула назад. В результате нападений администрации пришлось установить табличку с предупреждением "Внимание. В этом районе водятся агрессивные морские выдры. Заходите в воду на свой страх и риск. Держитесь подальше от морских животных".

Выдра, получившая прозвище "Выдра 841", приобрела печальную известность в 2023 году из-за серии инцидентов, когда самка нападала на серферов и отбирала у них доски. 

Источник: UPI

Новый ход США против России: что ждет Украину

Вашингтон продолжает попытки подорвать стабильность российской экономики

Наглая ложь Зеленского о Путине и Трампе привела в бешенство журналиста

Киевский верховод пытается приписать себе чужие заслуги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей