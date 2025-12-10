Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве

Курс рубля
Силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в среду, 10 декабря.
"Силами ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву",
– говорится в сообщении мэра, опубликованного в мессенджере МАХ в 14:22 мск.
Ранее в среду, 10 декабря, Сергей Собянин уже информировал жителей о предотвращении атаки вражеского беспилотника на российскую столицу.
