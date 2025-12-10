Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве

Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков

Силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в среду, 10 декабря.

"Силами ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву",

– говорится в сообщении мэра, опубликованного в мессенджере МАХ в 14:22 мск.

Ранее в среду, 10 декабря, Сергей Собянин уже информировал жителей о предотвращении атаки вражеского беспилотника на российскую столицу.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник

