Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве

Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков

Силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в среду, 10 декабря.

"Силами ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву",

– говорится в сообщении мэра, опубликованного в мессенджере МАХ в 14:22 мск.

Ранее в среду, 10 декабря, Сергей Собянин уже информировал жителей о предотвращении атаки вражеского беспилотника на российскую столицу.