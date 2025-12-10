Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

На месте падения обломков работают экстренные службы

Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен 9 декабря. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков, уточнил глава города в своем канале в мессенджере МАХ, работают экстренные службы.

До этого сообщалось об уничтожении еще нескольких дронов, летевших в направлении Москвы.