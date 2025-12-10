Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
913 новости
Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен 9 декабря. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков, уточнил глава города в своем канале в мессенджере МАХ, работают экстренные службы.
До этого сообщалось об уничтожении еще нескольких дронов, летевших в направлении Москвы.
Каждый из них будет обсуждаться отдельно
А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы