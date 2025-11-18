Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

На месте работают экстренные службы

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, который атаковал столицу. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Позднее Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА, который летел в сторону города.

Вечером, 18 ноября, стало известно об отражении первого беспилотника в направлении Москвы. 

Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник
