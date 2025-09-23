Еще пять БПЛА ликвидировано на подлете к столице - Собянин

По предварительным данным, пострадавших нет

Киевский режим продолжает атаковать Москву боевыми беспилотниками. Российские подразделения противовоздушной обороны уничтожают вражеские БПЛА на подлете к столице. Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотных средств, летевших на Москву",

– написал Собянин в своем канале в МАХ в 11:23 мск. Мэр подчеркнул, что к месту падения обломков незамедлительно выехали специалисты экстренных служб.

Массированный налет БПЛА на Москву начался накануне вечером. Менее чем за сутки дежурными средствами ПВО сбит уже 41 беспилотник противника.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
По теме

США и ЕС сговорились за спиной России ради нового удара

Запад продолжает атаковать нашу страну

"Увидите меня в париках": Симоньян раскрыла правду о своей болезни

Знаменитость поделилась, к чему готовится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей