Еще пять БПЛА ликвидировано на подлете к столице - Собянин

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
913 новости
Киевский режим продолжает атаковать Москву боевыми беспилотниками. Российские подразделения противовоздушной обороны уничтожают вражеские БПЛА на подлете к столице. Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотных средств, летевших на Москву",
– написал Собянин в своем канале в МАХ в 11:23 мск. Мэр подчеркнул, что к месту падения обломков незамедлительно выехали специалисты экстренных служб.
Массированный налет БПЛА на Москву начался накануне вечером. Менее чем за сутки дежурными средствами ПВО сбит уже 41 беспилотник противника.
Запад продолжает атаковать нашу страну