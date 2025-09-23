Еще пять БПЛА ликвидировано на подлете к столице - Собянин

По предварительным данным, пострадавших нет

Киевский режим продолжает атаковать Москву боевыми беспилотниками. Российские подразделения противовоздушной обороны уничтожают вражеские БПЛА на подлете к столице. Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотных средств, летевших на Москву",

– написал Собянин в своем канале в МАХ в 11:23 мск. Мэр подчеркнул, что к месту падения обломков незамедлительно выехали специалисты экстренных служб.

Массированный налет БПЛА на Москву начался накануне вечером. Менее чем за сутки дежурными средствами ПВО сбит уже 41 беспилотник противника.