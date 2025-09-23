Системы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к столице – Собянин

Сотрудники экстренных служб уже обследуют место падения обломков

Атака вражеских беспилотников на Москву продолжается. Средствами ПВО Минобороны ликвидировано еще два боевых БПЛА на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков",

– написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ в 9:40 мск.

Всего со вчерашнего вечера военные сбили 36 украинских беспилотных аппаратов, пытавшихся прорваться в столицу.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
По теме

США и ЕС сговорились за спиной России ради нового удара

Запад продолжает атаковать нашу страну

"Увидите меня в париках": Симоньян раскрыла правду о своей болезни

Знаменитость поделилась, к чему готовится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей