Системы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к столице – Собянин

Атака вражеских беспилотников на Москву продолжается. Средствами ПВО Минобороны ликвидировано еще два боевых БПЛА на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков",
– написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ в 9:40 мск.
Всего со вчерашнего вечера военные сбили 36 украинских беспилотных аппаратов, пытавшихся прорваться в столицу.
Запад продолжает атаковать нашу страну