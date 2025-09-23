Системы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к столице – Собянин

Сотрудники экстренных служб уже обследуют место падения обломков

Атака вражеских беспилотников на Москву продолжается. Средствами ПВО Минобороны ликвидировано еще два боевых БПЛА на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков",

– написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ в 9:40 мск.

Всего со вчерашнего вечера военные сбили 36 украинских беспилотных аппаратов, пытавшихся прорваться в столицу.