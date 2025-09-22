Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
913 новости
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на город. К противодействию аппаратам привлечены силы ПВО, а на местах ведут дежурство экстренные службы.
По предварительной информации, удалось сбить семь дронов, которые атаковали столицу.
"По предварительной информации, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах", – написал Собянин в соцсетях.
Ранее столичный мэр сообщал об отражении атаки украинских беспилотников в конце августа. Тогда удалось сбить два летательных аппарата.
Запад продолжает атаковать нашу страну
В Европе сразу дали понять, что возмущены случившимся