Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву

Фото: АГН "Москва"
На местах задействуют экстренные службы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на город. К противодействию аппаратам привлечены силы ПВО, а на местах ведут дежурство экстренные службы.

По предварительной информации, удалось сбить семь дронов, которые атаковали столицу.

"По предварительной информации, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах", – написал Собянин в соцсетях.

Ранее столичный мэр сообщал об отражении атаки украинских беспилотников в конце августа. Тогда удалось сбить два летательных аппарата. 

Источник: Telegram

