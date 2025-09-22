Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву

На местах задействуют экстренные службы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на город. К противодействию аппаратам привлечены силы ПВО, а на местах ведут дежурство экстренные службы.

По предварительной информации, удалось сбить семь дронов, которые атаковали столицу.

"По предварительной информации, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах", – написал Собянин в соцсетях.

Ранее столичный мэр сообщал об отражении атаки украинских беспилотников в конце августа. Тогда удалось сбить два летательных аппарата.