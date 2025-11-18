Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву — Собянин

Курс рубля
Силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотник, который летел на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
На месте обломков в настоящее время работают экстренные службы.
Ранее мэр Москвы сообщал об отражении очередной атаки противника: ПВО поразили три БПЛА, которые направлялись к столице.
В Миноброны сообщали о перехвате 36 украинских дронов над российскими регионами в ночь на 17 ноября. Максимальное количество пришлось на Брянскую и Тамбовскую области – по 14 и восемь беспилотников соответственно.
В тот же день, вечером, оборонное ведомство заявило о перехвате и уничтожении еще 18 беспилотников самолетного типа, из которых десять было сбито над территорией Белгородской области, 5 – Брянской.
