Силы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Москве — Собянин

Спецслужбы выехали на место происшествия

Очередную атаку противника на столицу России отразила система противовоздушной обороны. Утром в пятницу, 24 октября, средства ПВО поразили три БПЛА, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны сбиты три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб",

– написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Накануне на подлете к Москве также был сбит вражеский беспилотник.