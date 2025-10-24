Силы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Москве — Собянин

Курс рубля
Очередную атаку противника на столицу России отразила система противовоздушной обороны. Утром в пятницу, 24 октября, средства ПВО поразили три БПЛА, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны сбиты три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб",
– написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Накануне на подлете к Москве также был сбит вражеский беспилотник.
