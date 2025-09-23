Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников с 22 сентября

Курс рубля
С 22 сентября силы ПВО Минобороны уничтожили на подлете к Москве уже 46 беспилотников. Массированная атака началась вечером в понедельник и продолжается до сих пор. Обо всех фактах ликвидации вражеских БПЛА, нацеленных на сердце нашей страны, информирует мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотных средств, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб",
– говорится в очередном сообщении Собянина, которое он опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ в 13:41 мск во вторник, 23 сентября.
В связи со сложившейся ситуацией в столичных аэропортах отмечаются сбои в расписании. Соблюдение прав пассажиров, чьи рейсы были задержаны из-за БПЛА, находится под контролем Московской транспортной прокуратуры.
Удар оказался одним из самых разрушительных за последнее время