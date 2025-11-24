Собянин сообщил об устранении еще одного дрона на подлете к Москве

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Российские силы противовоздушной обороны противостоят атакам вражеских беспилотных летательных аппаратов на Москву. Об уничтожении очередного боевого дрона сообщил в понедельник днем мэр столицы Сергей Собянин.
"Отражена атака ещё одного беспилотного средства, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков",
– написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ 24 ноября в 14:19 мск.
Несколькими часами ранее столичный градоначальник уже сообщал о ликвидации на подлете к Москве украинского БПЛА – дрон был уничтожен средствами ПВО Минобороны РФ.
Энергетическая проблема усиливается и приобретает большее значение на фоне коррупционного скандала в Киеве