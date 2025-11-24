Пресечена попытка атаки беспилотного средства на Москву – Собянин

Дрон был уничтожен в воздухе

Боевой БПЛА, летевший в Москву, ликвидирован системой противовоздушной обороны. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин в понедельник, 24 ноября.

"Силами ПВО Минобороны уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб",

– говорится в сообщении, которое мэр разместил в своем канале в мессенджере МАХ в 12:50 мск.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник

Польский депутат дал украинцам совет по деликатному вопросу

Поляк не стал сдерживать эмоции

Трамп выставил жесткое требование Зеленскому

Американцы переходят к решительным действиям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей