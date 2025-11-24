Пресечена попытка атаки беспилотного средства на Москву – Собянин

Дрон был уничтожен в воздухе

Боевой БПЛА, летевший в Москву, ликвидирован системой противовоздушной обороны. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин в понедельник, 24 ноября.

"Силами ПВО Минобороны уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб",

– говорится в сообщении, которое мэр разместил в своем канале в мессенджере МАХ в 12:50 мск.