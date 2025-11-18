Обезврежен еще один БПЛА, летевший в сторону Москвы — Собянин

Столица вечером 18 ноября столкнулась с очередным налетом дронов

Силы ПВО обезвредили еще один беспилотник, который летел в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Вечером 18 ноября российская столица столкнулась с атакой беспилотников. По словам Собянина, на месте обломков работают экстренные службы.

До этого глава города сообщал об атаке трех БПЛА, которые направлялись в строну Москвы. Все дроны были сбиты и уничтожены.



