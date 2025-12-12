Собянин: средствами ПВО уничтожен еще один летевший на Москву БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ликвидации очередного боевого беспилотного летательного аппарата, направлявшегося к Москве.

"Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву",

– говорится в сообщении мэра в мессенджере МАХ, опубликованном в 13:44 мск. Градоначальник подчеркнул, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков вражеского беспилотника.

Ранее в пятницу, 12 декабря, уже поступали данные о нейтрализации боевых украинских дронов на подлете к Москве.