Эксперты назвали реальные риски для России в Карабахском конфликте

Эксперты назвали реальные риски для России в Карабахском конфликте
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
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Москва вмешается только в одном случае, но незамедлительно

В Нагорном Карабахе набирает обороты настоящая война. Минобороны Армении заявило о сбитых самолете и вертолете ВВС Азербайджана и опубликовало фотографию уничтоженного беспилотником гражданского автобуса в городе Варденис. Азербайждан заявил о взятии ряда стратегических высот и ведет огонь из "Солнцепеков".

По мнению экспертов международного аналитического центра International Crisis Group, обострению кризиса в Нагорном Карабахе способствовала пандемия, которая ухудшила экономическую ситуацию, а также множество других причин.

В частности, одной из предпосылок стала гибель азербайджанского генерала, которая спровоцировала народные волнения в стране и поход к парламенту. После этого Ильхам Алиев уволил министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова, который отвечал за переговоры с Арменией в течении 16 лет.

Дело в том, что после июльской эскалации, когда погибли люди, не последовало практически никакой реакции, в том числе, и со стороны России.

Эксперт Олеся Вартанян напомнила, что после боев 2016 года в Баку и Ереван летал экс-премьер России Дмитрий Медведев. В Баку и Ереване начали окончательно приходить в выводу, что могут разрешить конфликт только силой. Но во что это может вылиться?

Ильхам Алиев. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.comВ приграничной зоне ни одна из сторон не обладает военным преимуществом – окопы находятся так близко, что жители могут кричать солдатам на другой стороне. Поэтому более опасно вмешательство более мощных государств, прежде всего, Турции и России – это может привести к крупному конфликту, а не просто локальной войне.

Нагорный Карабах находится на перекрестке интересов трех государств – Армении, Азербайджана и России. Через непризнанную республику проходят ключевые автомобильные и железные дороги, трубопроводы. В частности, нефтяной – из Азербайджана и Каспийского моря в Европу.

Как считает International Crisis Group, Баку и Ереван, с одной стороны, заинтересованы в том, чтобы избежать сбоев в этой системе, но с другой, рассчитывают и на выгоду от модернизации старых систем водоснабжения, оставшихся еще с советских времен. В регионе есть проблемы с водой.

Эксперты уверены, что только наладив диалог, Армения и Азербайджан могут улучшить жизнь людей в приграничном регионе, которые постоянно готовились к войне. Но к сожалению, она, в конце концов, началась, несмотря на разрядку 2019 года, когда стороны договорились вести себя сдержанно во время уборки урожая.

До сих пор неясно, кто был инициатором. В Армении утверждают, что азербайджанский джип подъехал к заставе и застал армянских военнослужащих врасплох. И вместо того, чтобы воспользоваться связью, чтобы вернуть автомобиль, который они оставили после предупредительного огня НКР, они начали обстрел. В Азербайджане же уверяют, что их солдаты просто патрулировали район и попали в засаду. Им пришлось отступить на свои посты, однако армяне открыли по ним артиллерийский огонь.

Аналитики ICG считают, что Россия вступится за Армению, если ей будет угрожать полномасштабное вторжение. Республика входит в ОДКБ, поэтому две страны связывают договоренности. В Ереване эту организацию называют "зонтиком безопасности", хоть и "дырявым".

Азербайджан тесно связан с Турцией. Страны обязались обеспечь друг другу военную помощь в случае начала конфликта. К слову, в Армении уже обвиняли Турцию в проведении "неоосманской политики". Интересно, что в прошлом году Россия предлагала разместить свои войска в зоне конфликта, однако и и Ереван, и Баку отвергли эту идею.

Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.comКак считает старший научный сотрудник Центра Карнеги Томас де Ваал, конфликт спровоцировала и риторика официальных лиц Армении и Азербайджана, выражения которых относительно Карабаха, не отличались, мягко говоря, дипломатичностью. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян во время визита в НКР в июле 2019 года заявил, что Карабах – это Армения, и точка".

А Ильхам Алиев и вовсе назвал армянскую столицу "древним азербайджанским городом", подчеркнув, что армяне были переселены на земли азербайджанцев, и в том числе, на территорию сегодняшней Армении в начале девятнадцатого века после русско-персидской войны.

Александр ИЛЬИН

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