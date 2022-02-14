"Блестяще невежественно": полет ВВС США перед Супербоулом представили российским МиГ

"Блестяще невежественно": полет ВВС США перед Супербоулом представили российским МиГ
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В американском городе перепутали отечественный истребитель с машиной производства РФ или времен СССР

Американская Санта-Моника (штат Калифорния), рекламируя полет ВВС США над городом в преддверии финала Супербоула, разместила в своем "Твиттере" фотографию с российским истребителем. На эту промашку обратил внимание телеканал Fox News.

Как отмечает издание, публикацию немедленно раскритиковали пользователи соцсети, указав на ошибку со снимком.

"Давайте, люди... мы говорим о Санта-Монике! Раньше это был русский МиГ (и большинство из нас до сих пор так думает), но теперь он идентифицирует себя как F-35 Lightning, так что шутите!" – написал ConfuXius.

"Мммм. Это МиГ-29 российского производства", – считает Rob Phillip.

"Калифорния настолько социалистична, что они даже приветствуют полеты российских ВВС в их небе!!" – посмеялся Aldo Raine.

"Публикация российского самолета показывает невежество, но опять же это Санта-Моника, так что, вероятно, это сделано намеренно", – предположил Crypto Wolf of Easy Street.

"Это не американский самолет. Кто у вас ведет эту страницу? Это МиГ-29 российского производства", – возмутился Patroni Foxtrot.


Вот еще набор комментариев пользователей, которые не забыли и про Украину на фоне западной истерии о мифическом "вторжении" России:

""Это действительно круто – увидеть эскадрилью МиГов на открытии Суперкубка", "Кто кого здесь троллит? Это либо блестяще, либо блестяще невежественно", "Я думал, что русские собираются вторгнуться на Украину. Очевидно, они уже "вторглись" в Калифорнию", "Облом: город Санта-Моника начинает вторжение на Украину".

Кроме того, нашлись читатели, которые никак не могли понять, почему снимок так и не заменили.

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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