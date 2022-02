Американская Санта-Моника (штат Калифорния), рекламируя полет ВВС США над городом в преддверии финала Супербоула, разместила в своем "Твиттере" фотографию с российским истребителем. На эту промашку обратил внимание телеканал Fox News.

Как отмечает издание, публикацию немедленно раскритиковали пользователи соцсети, указав на ошибку со снимком.

"Давайте, люди... мы говорим о Санта-Монике! Раньше это был русский МиГ (и большинство из нас до сих пор так думает), но теперь он идентифицирует себя как F-35 Lightning, так что шутите!" – написал ConfuXius.

"Мммм. Это МиГ-29 российского производства", – считает Rob Phillip.

"Калифорния настолько социалистична, что они даже приветствуют полеты российских ВВС в их небе!!" – посмеялся Aldo Raine.

"Публикация российского самолета показывает невежество, но опять же это Санта-Моника, так что, вероятно, это сделано намеренно", – предположил Crypto Wolf of Easy Street.

"Это не американский самолет. Кто у вас ведет эту страницу? Это МиГ-29 российского производства", – возмутился Patroni Foxtrot.

Just before 3:30 P.M., the @usairforce ✈️ will flyover #SantaMonica and #Malibu in preparation for the National Anthem performance for #Superbowl at SoFi Stadium. pic.twitter.com/YCE7GxS5MT