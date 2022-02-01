Статистика по ковиду в России на 1 февраля

Статистика по ковиду в России на 1 февраля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Жертвами вируса стали еще 663 человек

Опасное коронавирусное заболевание продолжает распространяться по территории Российской Федерации. Центральные и региональные власти прикладывают максимальные усилия для того, чтобы сдержать темпы распространения COVID-19, однако, к сожалению, вирус продолжает поражать организмы наших сограждан. Нынешняя вспышка сопровождается рекордными показателями прироста новых инфицированных. Так, по последним данным, которые предоставили специалисты профильного оперштаба по борьбе с заразой, за вчерашний день в нашей стране заболели еще 125 836 человек.

С антилидерами по инфицированию ситуация не меняется – пальму первенства держит российская столица. За сутки в Златоглавой заболели еще 21 533 человека. На втором месте – Культурная столица. Медицинские специалисты из Санкт-Петербурга выявили 13 619 новых носителей COVID-19 среди местных жителей. Замыкает тройку лидеров Московская область, там заболели еще 11 475 человек.

За 24 часа вирусная инфекция оборвала жизни 663 российских жителей. За все время буйства эпидемии на тот свет отправились 332 012 человек. В то же время медицинские эксперты продолжают спасать жизни наших сограждан. За сутки им удалось поставить на ноги 40 301 пациента, а за весь период распространения заразы они полностью вылечили 10 288 582 россиянина.

К слову, недавно японские медики рассказали, кому грозит тяжелое течение "омикрона". По словам специалистов, в зоне риска находятся люди в возрасте 60 лет и старше, передает телеканал "360".

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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