Вирусом заразились еще 123 460 человек

Информация о распространении коронавирусной инфекции продолжает обновляться. По данным, полученным от оперштаба Москвы, за последние 24 часа вирус подхватили еще 123 460 человек, из них госпитализированы 14 937. Излечиться от болезни смогли 167 310 пациентов, но к сожалению 787 случаев закончились летальным исходом.

Больше всего заражений вирусом выявили в Санкт-Петербурге – в северной столице 7572 новых заболевших. На втором месте расположилась Новосибирская область, здесь 4796 случаев за последние сутки. Далее идет Красноярский край – COVID-19 подхватили 4759 человек. В Москве выявили 3 333 заболевших.

За все время пандемии в России количество смертей от коронавирусной инфекции составило 349 365. Всего вирусом переболели 16 052 028 граждан, а побороли болезнь 13 139 971 человек.