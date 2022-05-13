Вирус оборвал жизни 105 человек

Темпы распространения коварного коронавирусного заболевания по территории Российской Федерации постепенно снижаются. В ряде регионов ситуация заметно выправилась. В то же время, к сожалению, люди все же еще заражаются. Так, за прошедший день в нашей стране обнаружили 4 896 новых носителей COVID-19.



При этом количество госпитализаций также заметно снижается. Чаще всего людей забирают в больницы в Санкт-Петербурге. За вчерашний день стационарное лечение потребовалось 174 жителям Северной столицы. На втором месте расположилась Белокаменная. Среди зараженных москвичей в больницу угодили 149 человек. Третье место досталось Московской области, в этом российском регионе госпитализировали 110 местных жителей.

При этом за сутки медикам удалось полностью вылечить 7 257 зараженных пациентов. За тот же период из-за заболевания скончались 105 россиян.

К слову, сегодня стало известно, что новую вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц уже ввели добровольцам. Отмечается, что пока никаких негативных реакций не зафиксировано, передает телеканал "360".