Всего в стране выявили - случаев болезни за все время

Согласно данным Оперативного штаба по распространению коронавируса, за минувшие сутки инфекцию обнаружили еще у 5 047 граждан. Число госпитализаций составило 2 498. От последствий болезни скончались еще 107 человек, а 7 378 выздоровели.

Количество новых заражений в Москве составило 402, по Московской области обнаружили еще 246 больных. В Санкт-Петербурге зафиксировано 315 случаев выявления инфекции.

Всего за все время пандемии в России было обнаружено 18 255 337 случаев COVID-19. Число выздоровлений составило 17 640 979, а смертельных исходов – 377 571.