Опасная болезнь убила 93 зараженных

Связанное с распространением COVID-19 по территории нашей страны ухудшение эпидемиологической обстановки постепенно выправляется. Темпы заражения, а также количество госпитализаций снижается. Впрочем, пока российские граждане продолжают подхватывать коварное заболевание. За прошедшие сутки в нашей стране обнаружили 4 580 новых носителей коронавирусной инфекции.



Сейчас основное внимание уделяют количеству госпитализаций. По этому показателю лидирует Московская областью, в Подмосковье профессиональная медицинская помощь потребовалась 186 зараженным. На втором месте – Белокаменная. За сутки в московские больницы увезли 137 пациентов. Третье место за Санкт-Петербургом с показателем в 111 госпитализированных.

Также медикам удалось поставить на ноги еще 6 705 жителей России. К сожалению, COVID-19 оборвал жизненные пути 93 зараженных пациентов.