Статистика по коронавирусу в России на 26 мая

Статистика по коронавирусу в России на 26 мая
Фото: www.pixabay.com
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Инфекция стала причиной смерти 91 человека

Ситуация с распространением опасного коронавирусного заболевания по территории Российской Федерации постепенно выправляется. Все меньше становится новых зараженных, также снизились случаи тяжелого течения болезни. Однако наши сограждане продолжают заражаться. За прошедший день в России выявили еще 4 700 инфицированных граждан.

На сегодняшний день главным показателем является количество госпитализаций. Первое место по этому показателю у Москвы. За прошедший день в Белокаменной забрали в больницы 128 местных жителей. Второе место за Санкт-Петербургом, там специализированная помощь потребовалась 117 пациентам. Третье место у Подмосковья, в этом регионе госпитализировали 78 человек.

Также за день медикам удалось вылечить 6 455 пациентов. К сожалению, за сутки скончался 91 зараженный.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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