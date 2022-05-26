Инфекция стала причиной смерти 91 человека

Ситуация с распространением опасного коронавирусного заболевания по территории Российской Федерации постепенно выправляется. Все меньше становится новых зараженных, также снизились случаи тяжелого течения болезни. Однако наши сограждане продолжают заражаться. За прошедший день в России выявили еще 4 700 инфицированных граждан.



На сегодняшний день главным показателем является количество госпитализаций. Первое место по этому показателю у Москвы. За прошедший день в Белокаменной забрали в больницы 128 местных жителей. Второе место за Санкт-Петербургом, там специализированная помощь потребовалась 117 пациентам. Третье место у Подмосковья, в этом регионе госпитализировали 78 человек.

Также за день медикам удалось вылечить 6 455 пациентов. К сожалению, за сутки скончался 91 зараженный.