Вирус оборвал жизни 85 россиян

Резко обострившаяся из-за распространения коронавирусной инфекции по территории России эпидемиологическая обстановка постепенно выправляется. Все меньше людей заражаются COVID-19. Также значительно реже заболевание приводит к тяжелым последствиям. Однако люди все еще заражаются. За последние сутки в нашей стране выявили 4 188 новых носителей коронавируса.



Чаще всего заболевших людей приходится отправлять в больницы в Белокаменной. За прошедшие сутки такая специализированная помощь потребовалась 104 москвичам. На втором месте – Санкт-Петербург. В Северной столице госпитализировали 64 зараженных. На третьем месте расположился Татарстан, там экстренная помощь потребовалась 52 пациентам.

При этом за сутки медикам удалось вылечить 4 411 зараженных. За это же время скончались 85 человек.