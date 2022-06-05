Статистика по коронавирусу на 5 июня

Статистика по коронавирусу на 5 июня
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
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Скончались 75 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал статистику на 5 июня. За прошедшие сутки в России инфекцию подхватили 3 786 россиян, умерли 75, выздоровели 3 935.

Первое место среди российских городов остается за Петербургом, где суточный прирост составил 248 случаев. Далее идут Московская область и столица – по 222 и 185 заболевших соответственно.

С начала пандемии в России выявили 18 351 851 случай, выздоровел 17 764 261, умерли 379 520.

Источник: Оперштаб
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