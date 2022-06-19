Скончались 62 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал сводку на 19 июня. В Российской Федерации за минувшие сутки от последствий, вызванных заболеванием, скончались 62 человека, подхватил вирус 3 081, выздороветь смогли 3 279.

Первое место среди российских регионов по дневному приросту остается за Московской областью с 230 случаями, далее следуют Петербург и Москва – по 217 и 172 случая за сутки соответстченно.

C начала распространения инфекции в России переболели 18 398 260 человек, скончались 380 463, выздоровели 17 822 674.