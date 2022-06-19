Cтатистика по коронавирусу на 19 июня

Cтатистика по коронавирусу на 19 июня
Michael Kappeler/www.globallookpress.com
Скончались 62 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал сводку на 19 июня. В Российской Федерации за минувшие сутки от последствий, вызванных заболеванием, скончались 62 человека, подхватил вирус 3 081, выздороветь смогли 3 279.

Первое место среди российских регионов по дневному приросту остается за Московской областью с 230 случаями, далее следуют Петербург и Москва  – по 217 и 172 случая за сутки соответстченно.

C начала распространения инфекции в России переболели 18 398 260 человек, скончались 380 463, выздоровели 17 822 674.

новости партнеров

Появились подробности отказа Токаева от ордена Александра Невского

В Кремле утверждают, что подготовки к церемонии не было

Киев решил вернуться к переговорам с Москвой после собственной военной операции

Украинские власти озвучили примерные сроки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей