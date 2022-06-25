Статистика по коронавирусу в России на 25 июня

Статистика по коронавирусу в России на 25 июня
Фото: www.unsplash.com
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Вирус оборвал жизни 61 человека

Последние данные с коронавирусного фронта вселяют определенный оптимизм. Эпидемиологическая ситуация постепенно стабилизируется. Все меньше людей переносят опасное заболевание в тяжелой форме, также резко сократилось количество смертей. Однако, как бы там ни было, пока люди продолжают заражаться. Только за минувшие сутки в нашей стране выявили 3 072 новых носителей COVID-19.

Чаще всего специализированная помощь медицинских специалистов требовалась жителям Белокаменной. За сутки в Москве госпитализировали 112 человек. На втором месте по этому показателю расположился Санкт-Петербург, там в местные больницы забрали 74 пациентов. Третье место – за Татарстаном, в этом регионе тяжелое течение болезни зафиксировали у 40 жителей.

При этом за прошедшие сутки медикам удалось полностью вылечить 3 454 человека. К сожалению, 61 инфицированного COVID-19 не смогли спасти.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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