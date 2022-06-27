Статистика по ковиду в России на 27 июня

Статистика по ковиду в России на 27 июня
Фото: www.unsplash.com
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Болезнь оборвала жизни 51 инфицированного

В последнее время информация с коронавирусного фронта вселяет определенный оптимизм. Эпидемиологическая ситуация постепенно выправляется, количество госпитализаций зараженных COVID-19 людей заметно снижается. Впрочем, пока говорить о полном разгроме коварной заразы рано. Так, за вчерашний день в нашей стране заболели 2 683 человека.

Нагляднее всего ситуацию в стране показывает количество госпитализаций. Хуже всего обстановка с этим показателем складывается в Москве, за минувшие сутки в Белокаменной забрали в больницы 114 человек. На втором месте расположилась Челябинская область с 39 случаями тяжелого течения болезни. Третье место досталось Санкт-Петербургу, там госпитализировали 36 зараженных.

При этом за сутки профильным медицинским экспертам удалось излечить 2 355 инфицированных COVID-19. К сожалению, за сутки от заболевания скончался 51 человек.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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