Болезнь оборвала жизни 51 инфицированного

В последнее время информация с коронавирусного фронта вселяет определенный оптимизм. Эпидемиологическая ситуация постепенно выправляется, количество госпитализаций зараженных COVID-19 людей заметно снижается. Впрочем, пока говорить о полном разгроме коварной заразы рано. Так, за вчерашний день в нашей стране заболели 2 683 человека.



Нагляднее всего ситуацию в стране показывает количество госпитализаций. Хуже всего обстановка с этим показателем складывается в Москве, за минувшие сутки в Белокаменной забрали в больницы 114 человек. На втором месте расположилась Челябинская область с 39 случаями тяжелого течения болезни. Третье место досталось Санкт-Петербургу, там госпитализировали 36 зараженных.

При этом за сутки профильным медицинским экспертам удалось излечить 2 355 инфицированных COVID-19. К сожалению, за сутки от заболевания скончался 51 человек.