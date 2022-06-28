Статистика по коронавирусу в России на 28 июня

Статистика по коронавирусу в России на 28 июня
Фото: www.unsplash.com
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Инфекция убила 59 зараженных

Наша страна продолжает бороться с распространением коронавирусной инфекции. На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в РФ заметно улучшилась. Еще несколько месяцев назад дела обстояли значительно хуже. Сейчас количество госпитализаций снизилось в разы – люди все реже переносят заболевание в тяжелой форме. Однако пока россияне продолжают заражаться, только за прошедшие сутки заболел 2 541 человек.

Чаще всего пациентам требуется лечение в стационаре в Москве, в этом городе за сутки госпитализировали 151 человека. На втором месте – Санкт-Петербург, там профессиональная помощь потребовалась 87 россиянам. Третье место досталось Омской области, там в больницы увезли 63 человек.

При этом за сутки медицинским специалистам удалось полностью вылечить 3 414 человек. К сожалению, 59 инфицированных COVID-19 скончались.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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