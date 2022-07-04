В стране снимают все ограничения на пересечение границы

Количество заражений ковидом за прошедший составило 2 866. В больницу с подтвержденной болезнью попали 568 человек, сообщает Оперштаб по коронавирусу в России.

Инфекция была обнаружена у 328 жителей Москвы, по Московской области выявили еще 198 больных. В Санкт-Петербурге число заражений составило 253.

По данным на 4 июля, выздоровели за минувшие сутки 2 276 граждан, а 43 – скончались. Всего в стране было выявлено 18 442 625 случаев заражений, 17 869 964 выздоровлений и 381 306 смертей.

Оперативный штаб заявил, что с 15 июля Россия снимает все ограничения на пересечение границ, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, передает телеканал "360".