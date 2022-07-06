Европейские государства готовятся к седьмой волне заболеваемости

Оперативный штаб по ковиду в России сообщил о 3 150 новых случаях заражения инфекцией в стране. За последние сутки было госпитализировано 1 278 человек с подтвержденным диагнозом, 3 437 выздоровели, а 44 скончались.

В Москве было зафиксировано 555 больных, по Московской области обнаружено еще 194. В Санкт-Петербурге число заболевших увеличилось на 259.

Всего по стране выявлено 18 448 451 заражение COVID-19. От последствий инфекции скончалось 381 398 граждан. Количество выздоровлений, по данным на 6 июля, возросло до 17 877 013.

В европейских странах начинают подготовку к седьмой волней коронавируса из-за роста заболеваемости. Мэр Ниццы ввел обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте, передает РИА ФАН.