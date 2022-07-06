Статистика по коронавирусу в России на 6 июля

Статистика по коронавирусу в России на 6 июля
Фото: Mat Napo/unsplash.com
Европейские государства готовятся к седьмой волне заболеваемости

Оперативный штаб по ковиду в России сообщил о 3 150 новых случаях заражения инфекцией в стране. За последние сутки было госпитализировано 1 278 человек с подтвержденным диагнозом, 3 437 выздоровели, а 44 скончались. 

В Москве было зафиксировано 555 больных, по Московской области обнаружено еще 194. В Санкт-Петербурге число заболевших увеличилось на 259.

Всего по стране выявлено 18 448 451 заражение COVID-19. От последствий инфекции скончалось 381 398 граждан. Количество выздоровлений, по данным на 6 июля, возросло до 17 877 013.

В европейских странах начинают подготовку к седьмой волней коронавируса из-за роста заболеваемости. Мэр Ниццы ввел обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте, передает РИА ФАН

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Чехии заговорили о желании Европы унизить Путина

Ситуация с Калининградом показывает, что ЕС не хочет идти на поводу у воинствующих государств

Европа послала Зеленского с требованиями отдать российские активы

На свете еще существует право собственности, указал политик

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей