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Оперативный штаб по ковиду в России сообщил о 3 150 новых случаях заражения инфекцией в стране. За последние сутки было госпитализировано 1 278 человек с подтвержденным диагнозом, 3 437 выздоровели, а 44 скончались.
В Москве было зафиксировано 555 больных, по Московской области обнаружено еще 194. В Санкт-Петербурге число заболевших увеличилось на 259.
Всего по стране выявлено 18 448 451 заражение COVID-19. От последствий инфекции скончалось 381 398 граждан. Количество выздоровлений, по данным на 6 июля, возросло до 17 877 013.
В европейских странах начинают подготовку к седьмой волней коронавируса из-за роста заболеваемости. Мэр Ниццы ввел обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте, передает РИА ФАН.
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