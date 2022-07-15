Вирус оборвал жизни 40 пациентов

Ситуация с распространением опасного коронавирусного заболевания по территории нашей страны постепенно нормализуется. Ежедневный прирост новых зараженных заметно снизился, также резко упали показатели госпитализаций при инфицировании COVID-19. Впрочем, о полном разгроме набившего в свое время оскомину вируса пока говорить рано. Так, только вчера в нашей стране выявили 4 457 новых носителей инфекции.



Нагляднее всего эпидемиологическую обстановку в стране демонстрирует такой показатель, как количество госпитализаций. В этом вопросе пальма первенства остается у Белокаменной, за сутки в Москве в госпитали увезли 148 пациентов, подхвативших COVID-19. Второе место у Санкт-Петербурга, там специализированная помощь медиков потребовалась 77 горожанам. Третье место – у Подмосковья, там госпитализировали 61 человека.

При этом за прошедший день профильным специалистам удалось вылечить от COVID-19 еще 2 929 пациентов. К сожалению, вирус оборвал жизненные пути 40 зараженных.