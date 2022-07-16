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Оперпативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал сводку на 16 июля 2022 года. За сутки в России выявили еще 4698 заболевших. Умер 41, выздоровели 2 879.
Первое место среди городов страны занимает Москва с 975 случаями. Далее идут Московская область и Петербург с 397 и 364 заболевшими соответственно.
С начала пандемии в России выявили 18 485 632 новых случая. Скончались 381 835, выздоровели 17 906 326.
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