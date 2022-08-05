Скончались 47 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей эпидемиологической ситуации в стране на 5 августа. В результате осложений, вызванных инфекцией, скончались 47 россиян, выздоровели 9 817, заразились 18 555.

Первое место среди субъектов по суточному приросту остается за Москвой с 6149 случаями. Далее следуют Петербург и Московская область с 2078 и 1683 случаями соответственно.

С начала распространения вируса в стране переболели 18 672 422 человека, скончался 382 651, выздоровели 18 019 883.