Статистика по коронавирусу в России на 5 августа

Статистика по коронавирусу в России на 5 августа
Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Скончались 47 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей эпидемиологической ситуации в стране на 5 августа. В результате осложений, вызванных инфекцией, скончались 47 россиян, выздоровели 9 817, заразились 18 555.

Первое место среди субъектов по суточному приросту остается за Москвой с 6149 случаями. Далее следуют Петербург и Московская область с 2078 и 1683 случаями соответственно.

С начала распространения вируса в стране переболели 18 672 422 человека, скончался 382 651, выздоровели 18 019 883.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
новости партнеров

Кучма назвал следующие цели России после победы на Украине

Политик опасается использования Москвой ядерного оружия

Чем завершилась тайная встреча Путина с экс-канцлером Германии в Кремле

Поездка не была согласована с Берлином

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей