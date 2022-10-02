Статистика по коронавирусу в России на 2 октября

Статистика по коронавирусу в России на 2 октября
Фото: www.unsplash.com
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Вирус активно распространяется по территории нашей страны

Профильные эксперты продолжают следить за эпидемиологической обстановкой, которая сложилась на территории российского государства. Стоит отметить, что ситуация достаточно тревожная. Пресловутый COVID-19 продолжает заражать наших сограждан, к сожалению, некоторые умирают из-за тяжелого недуга. Так, за прошедшие сутки в России заразились еще 30 085 человек.

Больше всего заболевших обнаружено среди москвичей. За 24 часа столичные доктора выявили 2 205 новых носителей коронавируса. Следом идет Северная столица, там за день заболел 1 861 петербуржец. На третьем месте расположилась Самарская область с показателем в 1 231 нового инфицированного.

При этом медики продолжают прикладывать максимальные усилия для того, чтобы спасти заболевших. За день им удалось полностью вылечить 46 992 человек. К сожалению, 96 пациентов спасти не смогли, они умерли.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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