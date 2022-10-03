Число погибших от инфекции составляет более 387,5 тысяч

Прирост суточных случаев заражения в России, по данным на 3 октября, составляет 24 158. В больницы попало еще 1 088 человек, зараженных коронавирусом, для интенсивного лечения. Выздороветь за минувший день удалось 35 294 больным, а 91 скончался, сообщает Оперштаб по ковиду.

В Москве число заражений составило 1 528, а по Московской области выявили еще 450 заболевших. В Санкт-Петербурге больных стало больше на 1 750.

Всего в стране было выявлено 21 073 185 случаев коронавируса за все время пандемии и 20 175 902 выздоровления. Общее количество летальных исходов доросло до 387 559.

За два с половиной года в России было официально сделано почти 313 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, передает "Радио 1".