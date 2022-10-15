Последние новости о заболеваемости COVID-19 в нашей стране

К 15 октября 2022 года число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 624 млн. Всего, по официальным данным, за все время пандемии скончались свыше 6,56 млн человек, зараженных COVID-19.

Коронавирус в России: последние новости

По данным на 15.10.2022, в РФ зарегистрировано 21 292 200 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки вирус подхватили еще 13 384 человека. При этом побороть инфекцию смогли в общей сложности 20 585 404. Однако 388 807 пациентов с ковидом скончались. В том числе за последние сутки умерли 98 человек, зараженных коронавирусной инфекцией.

Эпидемия COVID-19 началась в России в марте 2020 года. Чтобы ограничить распространение инфекции, президент Владимир Путин объявил нерабочими апрель и начало мая. Это не коснулось сотрудников продуктовых магазинов, аптек и предприятий, производящих товары первой необходимости. Также были приняты меры для поддержки населения.

С 12 мая в стране завершился период нерабочих дней. Однако в дальнейшем Владимир Путин поручил главам субъектов принимать самостоятельные решения по режиму самоизоляции, карантину и иным ограничениям.

В сентябре 2020 г. рост заболеваемости коронавирусом в РФ вновь усилился, в связи с чем в регионах опять вернули строгий масочный режим.

В декабре 2020 г. в стране началась массовая вакцинация. Благодаря этому зимний и весенний период России удалось пройти легче, чем Европе и другим регионам мира. В начале мая 2021 г. президент РФ объявил 10-дневный период нерабочих дней, чтобы сократить количество социальных контактов и предотвратить усиление эпидемии. Мера дала краткосрочный эффект.

В июне 2021 г. в РФ был зафиксирован резкий рост числа новых инфицирований. Распространение болезни вызвала индийская мутация COVID-19 – штамм "дельта", для которого характерно более быстрое развитие тяжелых патологий легких.

Специалисты объявили, что остановить эпидемию реально только в условиях сформированного коллективного иммунитета. Для этого 60-80% населения должны поставить вакцину. Первой обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан объявила Москва, затем ее примеру последовали и другие регионы.

Коронавирус в Москве

По данным на 15.10.2022, общее число выздоровевших после COVID-19 в Москве превысило 3 млн человек. Выявлено 911 новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки, зафиксирован 21 летальный исход.

Чтобы уменьшить число новых пациентов с коронавирусом, в марте 2020 г. власти города попросили всех работодателей организовать работу сотрудников на дому, если это возможно. Также был временно отменен бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и учащихся, закрыты все магазины, кроме продуктовых, парки, рестораны и другие общественные места.



Ужесточили весной и режим самоизоляции: всех жителей столицы обязали находиться на домашнем карантине. С 15 апреля на улицу стало можно выходить только со специальным пропуском, но это не касалось походов в магазины, аптеки, чтобы выбросить мусор и погулять с собакой.

Режим самоизоляции и цифровые пропуска в Москве отменили с 9 июня, масочный режим при этом сохранялся.

В конце сентября в Москве начался рост заболеваемости коронавирусом. Всех школьников отправили на двухнедельные каникулы. С 19 октября занятия возобновились, но для учеников 6-11 классов в дистанционном режиме. Решения о работе вузов разрешили принимать администрации учебного заведения.

В начале декабря в столице стартовала массовая кампания по вакцинации. Сначала на прививку могли записаться работники, много контактирующие с окружающими: водители, медики, продавцы. Затем ограничения были сняты. Пункты вакцинации открылись не только в городских поликлиниках, но и торговых центрах и общественных местах.

Несмотря на это, темпы вакцинации были медленными, что привело к третьей волне эпидемии. На этом фоне было объявлено о необходимости привиться определенным категориям граждан и разработана система QR-кодов. В начале июля в сутки стали делать уже более 100 тыс.прививок, уровень заболеваемости стабилизировался. Это позволило отменить ряд ограничений.

вакцина от коронавируса



В середине августа 2020 г. в России зарегистрировали и запустили в производство первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V". Вакцинирование было объявлено добровольным. Сначала прививку получили "группы риска" – правоохранители, водители, учителя и т.д.

В сентябре 2020 г. центр "Вектор" зарегистрировал вторую отечественную вакцину "ЭкоВакКорона". Затем был зарегистрирован и запущен в производство препарат "КовиВак", созданный в Центре имени Чумакова в Москве. Все эти вакцины двухфазные. Кроме того, получила одобрение вакцина "Спутник Лайт" – она вводится однократно, но срок эффективности у нее короче.

С 5 декабря 2020 г. в России началась массовая компания по вакцинации. Однако темпы были недостаточно высокими, несмотря на то, что вакциной были обеспечены все регионы.

В июне 2021 г. на фоне взрывного роста заболеваемости коронавирусом в Москве объявили об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг, торговли, здравоохранения и ряда других. Аналогичные меры вскоре объявили в в других регионах РФ.

Сертификаты о вакцинации и QR-коды, свидетельствующие о наличии иммунитета к COVID-19, сейчас требуются при посещении ресторанов столицы и других регионов, некоторых массовых мероприятий и общественных мест. С 1 августа отдыхать в Сочи и на других курортах Краснодарского края смогут только те, кто привились, или готовы поставить прививку в течение трех дней после заезда в отель.

Эффективность и безопасность российского препарата от коронавируса подтверждают и исследования, проведенные за рубежом.