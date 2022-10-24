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С каждым днем эпидемиологическая обстановка на территории российского государства улучшается. Такие позитивные тенденции вселяют осторожный оптимизм. Впрочем, пока люди продолжают заражаться COVID-19. Только за прошедшие сутки в нашей стране обнаружили 7 329
новых носителей инфекции.
Больше всего заболевших выявили московские медики. В Белокаменной заболели еще 555 человек. На втором месте – Санкт-Петербург, там инфекцию подхватили 524 местных жителя. Третье место досталось Свердловской области с показателем в 337 новых инфицированных.
При этом за сутки специалисты полностью вылечили 8 329 пациентов. К сожалению, за тот же период вирусная инфекция оборвала жизни 89 человек.
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