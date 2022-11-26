Статистика по коронавирусу в России на 26 ноября

Статистика по коронавирусу в России на 26 ноября
Фото: www.unsplash.com
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Инфекция пока не отступает

Постепенное улучшение эпидемиологической обстановки на территории нашей страны вселяет определенный оптимизм. Однако, к сожалению, пока рано говорить о том, что пресловутая коронавирусная инфекция полностью разгромлена. Как сообщили профильные медицинские эксперты, за минувший день в России заразились еще 6 088 человек.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Златоглавой. Там за день обнаружили 1 212 новых носителей COVID-19. Второе место досталось Северной столице, в Петербурге заболел 501 человек. Третье место – за Свердловской областью, там заразились 295 человек.

При этом за сутки специалистам удалось полностью вылечить 5 088 пациентов. К сожалению, жизненные пути 53 зараженных оборвались.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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