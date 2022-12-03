Статистика по коронавирусу в России на 3 декабря

Всего в стране погибло более 392 тыс человек

Согласно свежей статистике Оперативного штаба по распространению ковида в России, суточный прирост заболевших составляет 6 669. Было зафиксировано 1 324 госпитализации, 5 132 выздоровления и 59 смертей. 

Больше всего людей с подтвержденным коронавирусом в Москве – 1 187 больных. Количество случаев инфекции в Московской области составляет 193. В Санкт-Петербурге обнаружили 798 заразившихся. 

Всего, по данным на 3 декабря 2022 года, в стране было выявлено 21,6 млн случаев COVID-19, из которых 21 млн – выздоровления. Погибшими от ковида числятся 392 тыс человек. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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