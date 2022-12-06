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Уже несколько лет наша страна и весь мир живет в условиях распространения коварной коронавирусной инфекции. К счастью, пандемия давно пошла на спад, и сейчас говорить о тяжелой эпидемиологической ситуации не приходится. Однако люди все еще продолжают заражаться. Так, за прошедшие 24 часа в нашей стране выявили 5 561
инфицированного.
Больше всего новых носителей COVID-19 обнаружили в Белокаменной. Московские медики сообщили о 963 таких случаях. Следом идет Санкт-Петербург, в этом городе заразились еще 824 человека. На третьем месте расположилась Свердловская область, там заболели 318 местных жителей.
При этом за сутки экспертам удалось полностью вылечить 6 690 пациентов. К сожалению, 59 инфицированных умерли из-за последствий заражения COVID-19.
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