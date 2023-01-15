Скончались 43 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеваемостью в России на 15 января. За сутки в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 43 человека. Подхватили заболевание 4 789, выздоровели 3 208.

Первое место среди регионов остается за Москвой с 1376 случаями, далее следуют Петербург и Московская область – по 554 и 183 случая соответственно.

С начала пандемии в России скончались 394 398 человек, выявлено21 856 613, выздоровели 21 274 640.